“Ballando con le stelle”, ha vinto la nona edizione: oggi è così – FOTO

Milly Carlucci e “Ballando con le stelle” perdono un altro pezzo? È da ieri che si vocifera che Raimondo Todaro potrebbe abbandonare il programma di Rai 1 per entrare nella squadra di Maria De Filippi diventando il nuovo maestro di “Amici”. Sarà davvero così?

Nell’attesa di avere delle conferme, ripercorriamo un po’ le vecchie stagioni del programma. Vi ricordate chi ha vinto la nona edizione? E soprattutto sapete com’è oggi?

“Ballando con le stelle”, la vincitrice della nona edizione: tutto su di lei

La nona edizione di “Ballando con le stelle” è stata vinta da Elisa Di Francisca e Raimondo Todaro che hanno totalizzato il 56% delle preferenze del pubblico.

Elisa è un’ex schermitrice, specializzata nel fioretto che vanta tante medaglie e riconoscimenti mondiali. È Campionessa olimpica ai Giochi di Londra 2012, medaglia d’argento a quelli di Rio de Janeiro nel 2016. Nel corso della sua carriera, è stata sette volte campionessa mondiale e tredici volte campionessa europea. Proprio per questo è indicata come una delle schermitrici italiane più forti di sempre.

Ma oltre lo sport è appassionata di televisione. “Ballando”, infatti, non è stata la sua unica esperienza sul piccolo schermo. Già l’anno prima era stata giudice a Miss Italia, ha fatto parte dei “proclamatori” del Festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio. È stata lei ad annunciare Max Gazzè.

È stata anche ospite di “Bring the Noise” su Italia 1 e poi su “Sbandati” su Rai 2. Il 2018 è stato l’anno che ha esordito come conduttrice per le Olimpiadi invernali di PyeongChang. Dal 2019 non scende più in campo, anno in cui ha sposato Ivan Villa, autore e produttore televisivo. Il 2 novembre 2020 ha annunciato sui social di ritirarsi definitivamente dall’attività agonistica e di aspettare il suo secondo figlio.

Di recente ha pubblicato la sua autobiografia “Giù la maschera. Confessioni di una campionessa imperfetta”.

Qui ha raccontato di aver subito violenze pesanti, che hanno rischiato di sfigurarla, dall’uomo con cui ha avuto una relazione. Ha ammesso, inoltre, di aver avuto una relazione con una sua compagna di squadra.