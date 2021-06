Barbara D’Urso, arrivano conferme: Mediaset trova le due sostitute, i nomi

Svelati i due nomi che sostituiranno la regina di Mediaset, Barbara D’Urso, la rete conferma l’annuncio e si prepara per una nuova era.

La rete Mediaset ha finalmente intrapreso la sua decisione nel corso di queste ultime ore. In vista dell’appropinquarsi della nuova stagione televisiva, che avrà inizio al termine di quest’estate 2021, vi è stata la necessità di affrontare una volta per tutte la questione palinsesti. E all’indagine svolta dai vertici non poteva di certo mancare il nome della reginetta per eccellenza in campo, l’amata e poliedrica Barbara D’Urso.

Purtroppo però questa volta un’inattesa notizia ha messo da parte la conduttrice lasciando il posto a due grandi personalità appartenenti alle coinvolgenti dinamiche del piccolo schermo. A prendere con clamore il sopravvento sulla reginetta e nonché sul celebre programma di “Domenica Live” saranno due volti già ben noti e consapevoli della responsabilità

Leggi anche —>>> Gb, famiglia reale: a palazzo scoppia una “rissa” senza precedenti. Il motivo

Barbara D’Urso, Mediaset trova le due sostitute: i nomi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martucci Nunzia Capricci (@boutique_i_capricci)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Dea” Federica Pellegrini si abbandona alla passione e lascia senza respiro – FOTO

A propagare le suddette informazioni ci ha pensato il noto Davide Maggio. Pronto come sempre a fare il pieno di retroscena salienti e a donare le perle da essi derivate, riguardanti le ultime novità sul ramo televisivo, ai più curiosi telespettatori. I nomi pronunciati da Maggio non lascerebbero spazio a dubbi. In primis si trova la tanto acclamata ed elegante conduttrice Silvia Toffanin.

La Toffanin potrebbe tra l’altro essere ben presto affiancata dal collega, e storico beniamino della rete, Gerry Scotti in un remake nostalgico de “La Domenica Del Villaggio“. ad aggiungersi a questi due capi saldi del piccolo schermo si accosterebbero, seppur in extremis stavolta, anche proposte come quella del simpatico showman partenopeo, Stefano De Martino, della coraggiosa naufraga dalle mille risorse, Elisa Isoardi ed infine da una probabile new entry, rappresentata dalla bellissima Lorella Cuccarini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

Nonostante si debba restare in attesa nei prossimi giorni della pubblica conferma da parte di Mediaset e del rispettivo parere della reginetta, non si può di certo nascondere di come queste ultime novità abbiano dato un forte scossone a quelle che erano le aspettative del pubblico della rete.