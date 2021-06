Belén Rodríguez, com’era ieri e come è oggi. Il cambiamento – VIDEO

Belén Rodríguez è la showgirl per eccellenza, bella, simpatica, divertente e professionale. Negli anni l’Italia ha imparato ad amarla ed oggi non si può fare a meno di lei.

Belén Rodríguez è la bella argentina che agli inizi del 2000 è partita per l’Italia in cerca di fortuna, grazie alla sua notevole bellezza si è imposta nel panorama televisivo italiano. Negli anni ha avuto anche delle fortunate relazioni che l’hanno spesso vista in prima pagina su diverse riviste di gossip.

Fisico statuario, capelli lunghi castani, labbra carnose ed occhi da cerbiatta, Belén è davvero un bel bocconcino “straniero”, negli anni però la bella showgirl è cambiata e qualcuno ha anche ipotizzato che la subrette abbia utilizzato un pò di chirurgia plastica.

Com’è cambiata negli anni Belén?

La bella showgirl è molto attiva sui social oltre che in televisione, su Instagram vanta un seguito di 10mila follower che aggiorna periodicamente con foto e stories, l’unico periodo nel quale Belén è stata meno presente sulle piattaforme è stato quando dopo essersi riavvicinata all’ex marito Stefano De Martino i due si sono riallontanati.

L’argentina è madre di due bambini, Santiago nato dal matrimonio con il ballerino Stefano De Martino conosciuto durante lo show “Amici” e Luna Marie che nascerà a breve, concepita con l’hair-stylist Antonino Spinalbanese.

Negli anni la conduttrice è cambiata, l’abbiamo conosciuta poco più che ventenne con il viso paffutello e con poca malizia negli occhi. Belén oggi è cresciuta, ha 36 anni, una donna indipendente e con la sua autostima e la sua età è mutato anche il suo corpo.

Per quanto il tempo abbia fatto il suo corso di certo non possiamo dire che con la subrette non sia stato galantuomo. Belén è una bellissima donna desiderata da milioni di italiani, alcuni la considerano la bellezza per eccellenza. Con le sue forme, il suo fisico e il suo modo di fare è l’oggetto del desiderio di molti uomini, non solo italiani.

Ma vediamo com’è cambiata negli anni Belén