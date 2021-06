“Che Dio ti benedica”, Ainett Stephens divina davanti, il posteriore è assurdo: semplicemente illegale – FOTO

Ainett Stephens strapazza i fan di Instagram con uno scatto in riva al mare da star male dal primo all’ultimo tuffo: che spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

Una diva così stratosferica, probabimente non l’avete mai vista prima! Ainett Stephens ha aiutato i fan ad iniziare la giornata con buoni propositi.

L’ex soubrette italo-venezuelana della tv ha lasciato tutti a bocca aperta dopo la performance in riva al mare da strabuzzare gli occhi dallo stupore.

L’ennesima immagine quasi trasgressiva da un punto di vista estetico, da aggiungere all’intenso album di fotografie incandescenti, che ancora oggi lasciano il segno a prima vista.

Durante la pandemia, Ainett ha spiccato con il suo radioso sorriso, la giusta carica per affrontare la giornata, in maniera diversa dalla solita monotonia. I tanti fan al seguito della modella hanno assecondato le sue iniziative, tra stretching e yoga, contribuendo a migliorare un fisico già eccellente di suo, l’arma vincente di scatti da far venire la pelle d’oca

Leggi anche —>>> Emma Marrone spregiudicata dopo le accuse: “non me ne frega più niente”

Ainett Stephens, “double face” di altissimo profilo: bollente come non mai

PER VEDERE LA FOTO DI AINETT STEPHENS, VAI SU SUCCESSIVO