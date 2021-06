Un carosello di tre scatti che raccontano la bellissima professoressa siciliana di rientro nella sua terra nativa, la community è esplosa in commenti entusiasti.

La modella ragusana trapiantata a Milano da circa un mese ha salutato i telespettatori di “Tiki Taka” ed è tornata finalmente a casa in Sicilia.

Gli scatti che ha pubblicato nelle ultime settimane testimoniano la felicità nello sguardo di Ambra Lombardo per essere finalmente nella sua terra nativa e godere di tanta meraviglia dopo la fine del lavoro e del periodo di pandemia.

Continua però anche in vacanza la sua attività di shooting, gli ultimi scatti sono estremamente seduttivi e regalano grandi gioie per gli occhi.

Ambra Lombardo è un fascio di seduzione naturale: incanta la vista

Ambra ha anche il dono dell’ironia e la didascalia che racchiude gli ultimi tre scatti postati sui social è molto divertente: “Balle 🌾Ma quante…?! Il talento è riderci sopra! Come faccio io 😃”. Le foto sono ancora una volta della giovane fotografa Sara Santoro con cui la modella ha già collaborato per altri servizi giù in Sicilia.

La professoressa indossa un abito lungo color cremisi con fantasia a fiori rosa di Patrizia Pepe, una tonalità che ben si abbina al suo incarnato e all’ambiente rupestre in cui si trova. Appoggiata infatti ad una palla di fieno in un campo da poco arato, Ambra accenna a togliersi i sandali che calza ai piedi, sorride divertita alla macchina fotografica e regala il suo sorriso più bello in assoluto.

Impossibile per i follower non commentare tanta bellezza. “Sei il top meravigliosa Ambra ❤️”, “Wow bel sorriso bel vestito indossi!”, “A però, mica male questa contadinella…”, “Ciao magnifico raggio di sole ❤️”.

Un fan poi le lascia il commento più dolce: “Ciao Ambra! Si balle! Ma io cambierei l’ordine alle due vocali e scriverei bella! Si sei meravigliosa in questi scatti straordinari. Grande sensualità. Uno shooting perfetto. Come solo tu riesci a fare”.