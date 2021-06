Diletta Leotta fa girare la testa ai followers, le sue vacanze in Turchia proseguono con immagini da urlo: il bikini fa il giro del web.

In questi giorni stiamo assistendo a una Diletta Leotta letteralmente scatenata su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La popolare conduttrice tv e radiofonica si sta concedendo delle meritate vacanze, tra un impegno di lavoro e l’altro.

L’abbiamo vista qualche settimana fa nella sua Sicilia, farsi raggiungere dal suo Can Yaman. Ora, è il suo turno di visitare la terra d’origine del suo compagno.

Dunque, da qualche giorno, Diletta si trova in Turchia, di cui sta ammirando le bellezze. Già diversi scatti che l’hanno vista protagonista a Istanbul oppure in luoghi marittimi della zona.

Presto, come sanno i suoi fan su Instagram, la vedremo nuovamente all’opera, impegnata in ‘Celebrity Hunted’. Per ora, Diletta ‘scappa’ soltanto dalla routine e si concede un po’ di relax. Facendo davvero girare la testa ai suoi fan, come sempre, con immagini indimenticabili.

Diletta Leotta, un tuffo nel mare e il costume bagnato accende la fantasia

