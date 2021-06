Maria Pia Calzone, conosciuta da tutti per aver impersonato Donna Imma in ‘Gomorra – La Serie’, è una bomba esagerata in bikini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

Maria Pia Calzone è una delle attrici più amate dai telespettatori: la nativa di Reino ha raggiunto maggiore popolarità recitando nei panni di Immacolata Savastano (‘Donna Imma’, ossia la protagonista femminile della prima stagione di ‘Gomorra’. La classe 1967 ha sempre “indossato i panni” di personaggi difficili e complessi, ed ha preso parte anche ad altre serie tv famose come ‘Don Matteo 5’, ‘Distretto di polizia’ e ‘Anita Garibaldi’.

Maria Pia è particolarmente attiva anche sui social network: l’attrice vanta 211mila followers su Instagram. Gli scatti che piazza sul web ottengono sempre un ottimo riscontro: la campana è davvero una donna molto bella e sensuale. La Calzone, poco fa, ha postato una foto in cui indossa un super bikini: la 53enne fa salire subito la temperatura su Internet.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sei una favola” Bianca Atzei rivela il suo lato migliore: lo stacco di coscia fa sussultare – FOTO

Maria Pia Calzone esagera: ‘Donna Imma in bikini’ è uno spettacolo per pochi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)



LEGGI ANCHE –> “Sei un capolavoro” Shaila Gatta, body e slip, fan impazziti. Una statua – FOTO

Maria Pia, poco fa, ha postato una fotografia semplicemente pazzesca in cui indossa un bikini estremo che mette in risalto il suo fisico. ‘Donna Imma’ in costume è favolosa e le sue gambe scoperte fanno girare la testa ai followers. Sul suo viso c’è stampato un sorriso delizioso e raggiante.

“Che animale sei? Un ramarro”, ha scritto scherzando nella didascalia. Il sauro citato dall’attrice somiglia alle lucertole ed è estremamente veloce. I fans si stanno scatenando nei commenti. “Sei stupenda”, “Che tonicità, complimenti”, “Catwoman”, “Sei uno schianto”, “Bellissima davvero”. Un utente, invece, ha deciso di rispondere alla domanda (ironica) posta dalla nativa di Reino. “Io direi più una pantera”, ha scritto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

La Calzone, qualche giorno fa, stupì i suoi seguaci pubblicando una fotografia in cui indossava un vestito stupefacente: la sua classe e la sua eleganza sono davvero uniche.