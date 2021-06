La bella Elena Barolo ha condiviso una foto su instagram dove indossa un top corto viola, che spettacolo di sensualità

Elena Barolo ha condiviso su instagram una foto con indosso un top viola ed è splendida. Guarda fissa nel vuoto di profilo e accenna un sorriso sulle labbra. Nella didascalia scrive:”Sono troppo presa a scrivere una cosa lunga per aver la concentrazione di scrivere una cosa corta”. I commenti dei fan sotto la foto sono tantissimi:”Se chiediamo a wikipedia cos’è la bellezza, ci risponderà con questa foto”.

Elena Barolo parte per le vacanze con il suo cagnolino

La Barolo parte per le vacanze con il suo amato cagnolino e sponsorizza il cibo per animali della Genuine Pet food. Prepara in diretta un piccolo hamburger da dare al suo cagnolino che è contentissimo di mangiarlo. La Barolo in una foto su instagram condivisa qualche giorno fa con indosso un abito lungo bianco, ha mandato un messaggio:“Waiting for my romance” che significa aspettando il mio romanzo. Sta quindi aspettando l’uomo della sua vita per iniziare una storia romantica degna di un libro. I suoi fan le scrivono quanto è splendida con quell’abito.

In realtà la bella Barolo ha già un fidanzato, si tratta di Alessandro Martorana lo stilista. I due infatti appaiono in moltissime foto su instagram, in vacanza in Toscana, a Forte dei Marmi e in tanti altri luoghi. Quello che aspetta la Barolo allora forse è una proposta di matrimonio romantica. La showgirl torinese al momento si occupa tanto dei social, ha infatti 268 mila followers e fa molte collaborazione per sponsor di vario genere. Lei ha iniziato la sua carriera facendo la velina di Striscia la Notizia con Giorgia Palmas. Nello stesso periodo l’ex velina si dedicava a studiare recitazione.

Infatti poco dopo viene scelta per recitare nella soap opera di canale 5 CentoVetrine, nel film Un natale per due con Alessandro Gassman, Ex-Amici come prima e altri. Partecipa a molti programmi tv, tra cui Donnaventura come inviata-fashion blogger. Il suo ultimo ingaggio in tv è stato nel 2018 con la conduzione di Prova d’appello sul canale 7 Gold. Ad oggi la sua vita lavorativa è più concentrata sui social che in televisione.