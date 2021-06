Elisabetta Canalis continua la sua vacanza in Sardegna e non perde occasione di mostrare alcuni scatti in patria, visti gli ultimi?

Elisabetta Canalis non perde occasione di mostrare la sua bellezza ai fan che la seguono su Instagram. Attualmente è in Italia e precisamente in Sardegna, a casa dei suoi genitori che almeno una volta l’anno la coccolano e non le fanno mancare nulla.

Non sappiamo se sia con suo marito o solo con la sua piccola, ma secondo alcune indiscrezioni questa sosta sarà la prima di una lunga serie visto che la showgirl è stata contattata per essere la conduttrice di un nuovo programma su Tv8.

Elisabetta Canalis: primo piano e la Sardegna trema

Seguita da quasi tre milioni di follower, Elisabetta Canalis condivide con loro alcuni momenti della sua giornata, che sia a lavoro o nel tempo libero, da sola o in compagnia. Da quando è tornata in Italia non ha perso occasione di postare almeno una volta al giorno qualche scatto.

Le foto in Sardegna poi superano ogni limite, la sua bellezza è messa in risalto in un panorama così. L’ultimo post ha già fatto il giro del web, il primo scatto è un primo piano: occhioni verdi e labbra da baciare; il secondo e il terzo sono due immagini che la ritraggono seduta in mezzo ad una strada di campagna, circondata dalla natura.

“Che dire Ely… ogni foto che posti è una emozione ma questa di prima mattina….forse le batte tutte” Scrive qualcuno e poi ancora like e commenti da ogni parte.

Il buongiorno della Canalis non manca mai, è ormai un’abitudine sia per lei che per i fan che lo aspettano con ansia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Nella prossima stagione la vedremo di nuovo in televisione con un programma tutto da scoprire? Il pubblico italiano lo spera e si augura anche che questo ritorno possa farla tornare ad abbracciare la sua ex amica Maddalena Corvaglia.