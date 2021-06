L’attrice Eva ha sfidato le leggi di Madre Natura e si è conquistata con uno scatto incredibile la sua fiducia: posteriore bollente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Semplicemente straordinaria come sempre d’altronde, l’attrice che ha scritto pagine di storia importanti durante una carriera ricca di successi. Parliamo di Eva, ex modella di origini ungheresi, ma che ha conservato il “fuoco” dentro e mostrato una sensualità fuori dal comune.

Gli italiani sono rimasti colpiti sin dal primo momento di fronte ad una bellezza impareggiabile al suo tempo. In terra natìa ha partecipato a diversi concorsi, nelle vesti di modella nazionale, senza arrivare a quello che sarebbe dovuto essere un successo piuttosto meritato.

Ecco dunque lo sbarco immediato in Italia, dove Eva inizia a fare la voce grossa e togliersi i “sassolini dalle scarpe”. Inizia a lavorare come infermiera prima di intraprendere la carriera di diva dello spettacolo e del grande schermo.

Si specializza in attrice a luci rosse, prendendo parte a vari film, risalenti nei lontani anni ’90. Oggi Eva è conosciutissima anche sui social network, dove è solita mettere in mostra le meraviglie di un repertorio fisico che vuole la sua parte, nonostante non fosse più giovane come una volta

Eva è l’immagine perfetta di come mamma l’ha fatta: che posteriore!

