Giulia Salemi è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’ultimo scatto ha ricevuto una pioggia di likes

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo del web. Sono anni che bazzica nel mondo della televisione ma è con la sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip che il suo successo è stato stabilito. Grazie a questo reality ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico che ha imparato a scoprire cosa c’è dietro al personaggio e a volerle bene. Sono in tanti che da lì non hanno mai smesso di seguirla, e altrettanti che l’hanno conosciuta solo lo scorso novembre con la seconda partecipazione al reality dove è tornata mostrandosi più grande e più matura dell’ultima volta.

Giulia Salemi manda in tilt il web: sempre più bella

Giulia è diventata sempre più nota agli occhi dei telespettatori e del mondo del web e adesso, dopo essere arrivata fino in fondo anche a questa esperienza, si sta godendo l’inizio dell’estate insieme alla persona che ha conosciuto nella casa: stiamo parlando dell’ex velino Pierpaolo Pretelli, di cui si è innamorata e con cui sta oramai da quasi sei mesi. I due si sono conosciuti davanti all’occhio attento delle telecamere e hanno capito fin da subito di essere fatti l’uno per l’altro, e che tra di loro sarebbe successo qualcosa di veramente importante.

La giovane influencer, tornata sui social dopo il reality, ha trovato i suoi numerosi fans ad aspettarla. Ogni scatto che pubblica su Instagram scaturisce l’attenzione di tutti quelli che la seguono, come l’ultimo postato in cui pubblicizza degli scatoloni che sta usando per fare il trasloco nella sua nuova casa.