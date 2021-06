Federica Panicucci, da chi è stata sostituita la celebre conduttrice di “Mattino 5”? Il nome che non ti aspetti

Dopo un’annata sicuramente scoppiettante in termini di ascolti ed ospiti, “Mattino 5” ha chiuso i battenti lo scorso venerdì 25 giugno con l’ultima puntata della stagione. Il programma, giunto alla 14esima edizione, ha visto nuovamente al timone la coppia formata da Federica Panicucci e da Francesco Vecchi, che lavorano insieme dal settembre 2016, e con risultati a dir poco soddisfacenti. “Mattino 5” ha congedato i telespettatori in vista delle vacanze estive, pronto a tornare nella fascia mattutina di Canale Cinque a partire dal prossimo settembre. Ma chi sostituirà l’amatissima Federica Panicucci nei mesi a venire? Il nome che non ti aspetti…

Federica Panicucci, da chi è stata sostituita: il nome che non ti aspetti

Gli ascolti registrati dalla 14esima edizione di “Mattino 5” sono stati di gran lunga soddisfacenti per gli autori del programma, e senza dubbio anche per i conduttori. Le puntate di questa stagione televisiva hanno infatti registrato una media del 17,70% di share, quasi 3 punti in più rispetto al 15,00% dello scorso anno. A fronte di un risultato così impressionante, Federica Panicucci non poteva che ringraziare i suoi fan. “Ieri si è conclusa una stagione incredibile di Mattino 5 che non sarebbe stata tale senza di voi. Grazie! Tornerò in onda il 6 settembre con la mia 13’ edizione!“: queste le sue parole in un post di Instagram.

A sostituire l’amata presentatrice di Canale Cinque, con grande gioia da parte dei fan, non ci sarà alcun volto nuovo. Al posto di “Mattino 5” saranno infatti trasmessi dei film, seguiti dalle repliche di “Forum”, il programma di Barbara Palombelli. Nel frattempo, sono già trapelate le prime informazioni in merito alla struttura che il format assumerà a settembre.

Francesco Vecchi continuerà ad occuparsi della parte iniziale della trasmissione, dedicata alla politica e all’attualità, mentre la Panicucci guiderà la seconda parte, incentrata sulla cronaca nera e rosa. I fan, impazienti, non vedono l’ora che arrivi settembre.