Festival di Cannes 2021, ecco i film presentati quest’anno

Quest’anno di terrà il Festival di Cannes 2021 per la 74esima edizione, è già stata presentata la lista dei film che parteciperanno

Il Festival di Cannes è uno degli eventi più importanti del panorama cinematografico, quest’anno finalmente si terrà la 74esima edizione del festival. L’anno scorso infatti il festival non si è tenuto a causa della pandemia da Covid. Le date sono dal 6 al 17 luglio. La lista dei film che parteciperanno è stata consegnata, allora andiamo a scoprire le novità e i film migliori presentati quest’anno.

LEGGI ANCHE>>>“Beautiful”, anticipazioni puntata 30 giugno: il confronto tra Flo e Penny

I film presentati al Festival di Cannes 2021

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Barbara D’Urso, arrivano conferme: Mediaset trova le due sostitute, i nomi

L’apertura del Festival è stata consegnata all’atteso film Annette di Leos Carax, i protagonisti sono Adam Driver e Marion Corillard. Gli altri famosi registi in concorso sono Paul Verhoeven con Benedetta, Wes Anderson con The French Dispatch. Bruno Dumont con Par un demi clair matin, Sean Baker con Red Rocket, Asghar Farhadi con A Hero, Apichatpong Weerasethakul con Memoria e Jacques Audiard con Paris 13th District. Poi ci saranno Iidikò Enyedi con The Story of My Wife, Catherine Corsini con La fracture, Julia Ducornau con Titane.

E anche Nabil Ayouch con Casablanca Beats. Ryusuke Hamaguchi con Drive My car, Mia Hansen-Love con Begam Island, Mahamat-Saleh Haroun con Lingui, Juho Kuosmanen con Compartment No.6, Justin Kurzel con Nitram. Joachim Lafosse con The Restless, Nadav Lapid con Ahed’s Knee. Francois Ozon con Tout s’est bien passè. Poi Kirill Serebrennikov con Petrov’s Flu. Per quanto riguarda l’Italia, ci sarà Nanni Moretti a rappresentarla con il suo nuovo film Tre Piani. Ci saranno poi 6 film fuori corso. L’ultima edizione del Festival è stata vinta da Bong Joon-ho con Parasite. Quest’anno la Palma d’oro alla carriera sarà invece assegnata alla famosa attrice e regista Jodie Foster. Un’altra palma che è quella d’onore, verrà consegnata a Marco Belocchio per il film su suo fratello morto suicida.

La giuria che assegnerà i premi e la Palma d’oro, è Spike Lee che inoltre è già stato Presidente della Giuria per la scorsa edizione che era appunto saltata per via del covid. Insomma i colpi di scena non mancheranno come sempre. E non vediamo l’ora di veder sfilare sul red carpet di Cannes tutti i famosi attori e registi, in splendidi abiti da sogno per una serata magica all’insegna del cinema.