Un operaio di 24 anni è morto questa mattina a Greve in Chianti (Firenze) dopo essere stato travolto da un trattore nell’azienda agricola dello zio.

Tragedia a Panzano, frazione di Greve in Chianti, in provincia di Firenze, dove questa mattina un giovane operaio di 24 anni è deceduto mentre lavorava nell’azienda agricola dello zio. Il 24enne sarebbe stato travolto da un trattore che stava guidando improvvisamente ribaltatosi. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dello staff medico del 118 giunto sul posto a bordo di un’ambulanza e di un’eliambulanza. Gli accertamenti sul drammatico incidente sono ora affidati ai carabinieri e al personale dell’Asl.

Firenze, travolto da un trattore mentre lavora nell’azienda dello zio: muore giovane operaio

Aveva solo 24 anni, l’operaio morto questa mattina, martedì 29 giugno, mentre lavorava nell’azienda agricola dello zio a Panzano, frazione del comune di Greve in Chianti, in provincia di Firenze.

La vittima, originaria di Roma, ma trasferitasi in Toscana per lavorare nell’azienda del familiare, secondo quanto riferito dalla redazione de Il Quotidiano Nazionale, si trovava alla guida di un trattore. Per cause ancora da verificare, in un punto impervio, il mezzo si è ribaltato schiacciando il 24enne che è deceduto sul colpo per via dei traumi riportati nell’incidente.

Leggi anche —> Bimba di 5 mesi lotta tra la vita e la morte: trovata con un sacchetto di plastica in testa

Lanciato l’allarme, presso l’azienda agricola sono arrivati è arrivata in pochi minuti l’equipe medica del 118. Considerata la gravità dell’accaduto, sul posto è stato fatto atterrare anche l’elisoccorso. Purtroppo a nulla sono valsi gli sforzi dei medici che hanno potuto solo constatare il decesso del giovane operaio.

Leggi anche —> Tamponamento a catena tra tir sull’autostrada: due morti

Oltre ai soccorsi sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale ed i tecnici dell’Asl addetti alla sicurezza sui luoghi di lavoro che si sono occupati degli accertamenti utili a ricostruire le cause e la dinamica dei fatti.

In tal senso, scrive Il Quotidiano Nazionale, la salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che, nelle prossime ore, potrebbe stabilire l’esame autoptico.

Quello avvenuto questa mattina è il secondo incidente mortale sul lavoro in pochi giorni nel territorio di Greve in Chianti. Un uomo di 59 anni, sabato mattina, aveva perso la vita dopo essere stato travolto da un trattore in un terreno di Uzzano.