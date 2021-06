“Una bomba di ragazza”. Francesca Ferragni in bikini: un sogno a occhi aperti – FOTO

Francesca Ferragni. La sorella della nota influencer Chiara si è concessa un momento di relax insieme alla famiglia in una location da sogno. Il dovere, purtroppo, chiama

Dal lago di Como alle Cinque Terre. Di settimana in settimana Francesca Ferragni sta godendo delle eccellenze che il territorio italiano può offrire in questa stagione estiva appena iniziata.

Del clan Ferragni, forse è la più defilata. Tutti, infatti, conoscono la celebre sorella Chiara, l’influencer più gettonata del nostro paese, moglie dell’altrettanto noto rapper Fedez (che al momento sta scalando le classifiche FIMI con il brano “Mille”). Grande seguito anche per Valentina che sfiora i 4 milioni di follower su Instagram e ha intrapreso una carriera come modella e personaggio di spicco sul web.

Francesca Ferragni ha puntato su altro; è l’unica delle sorelle ad aver seguito le orme del padre ed è una dentista specializzata in chirurgia odontoiatrica.

Francesca Ferragni: una dentista con il fisico da modella

Il fine settimana è fatto per il riposo; così Francesca Ferragni ha raggiunto tutta la sua famiglia per concedersi del sano relax, cullata dalle onde del mare delle Cinque Terre e baciata lievemente dai raggi di un sole avvolgente.

La giovane donna mostra sui suoi profili social immagini straordinarie della sua fuga dallo stress della città e appare in tutto il suo trionfante splendore. Mini bikini rosa maculato, grandi occhiali da sole e il suo sorriso più bello: pronta per un’escursione in barca.

Con lei il suo fidanzato da oltre dieci anni, Riccardo Nicoletti, detto Riku, membro di una rock band. Tra baci ed effusioni appaiono innamoratissimi come sempre. La ragazza sfoggia un fisico pazzesco: addominali scolpiti e un lato b tornito che raccoglie l’apprezzamento dei follower. “Veramente una bomba di ragazza”, si legge tra i commenti. E poi: “Corpo spettacolare”, “Bellissima”, “Meravigliosa”, “Bel fondoschiena”.

Come in una favola, però, l’incanto svanisce presto. Francesca è richiamata al dovere. Dopo una domenica di vacanza, il lunedì incombe inesorabile. Come da lei stesso documentato nelle Instagram Stories, cuffietta e mascherina, la dottoressa Ferragni è tornata a lavoro.