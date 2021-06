Francesco Chiofalo, nuova donna nella sua vita: arriva la conferma

Riflettori puntati su Francesco Chiofalo. L’ex Temptation Island sembra essere legato a una nuova fiamma. Spuntano conferme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ❌FRANCESCO CHIOFALO❌ (@francescochiofalo_)

Un nuovo amore per Francesco Chiofalo? Secondo le indiscrezione l’influencer ed ex Temptation Island sembrerebbe essere legato a una nuova fiamma. Personal trainer nella vita, classe 1989, di recente aveva rotto con Antonella Fiordelisi, schermitrice e modella italiana. Chiusa questa relazione, secondo le indiscrezioni diffuse online, il cuore di Chiofalo sarebbe tornato a battere per un’altra donna.

I rumors si sono accessi a seguito di una storia su Instagram dell’influencer, seguito da più di un milione di follower. I fan infatti non si sono fatti sfuggire il dettaglio di un beauty case molto femminile. In particolare è stata la fashion blogger Deianira Marzano a svelare il nome della sua proprietaria.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Il pranzo è servito”, clamorose novità nel format di Flavio Insinna

Francesco Chiofalo: nuova frequentazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ❌FRANCESCO CHIOFALO❌ (@francescochiofalo_)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Pippo Baudo è furioso: la stoccata di Bonolis non ammette repliche – VIDEO

Chiusa una porta, si apre un portone. E Francesco Chiofalo ne è la prova visto che dopo la rottura con l’ex Antonella starebbe frequentando una bellissima donna. Il dettaglio del beauty case nelle sue storie è stata la prova schiacciante della presenza di una nuova persona nella sua vita. Secondo la blogger Marzano apparterebbe a Dursilla Gucci, ex naufraga a “L’Isola dei Famosi”.

Una rivelazione che ha acceso il gossip a cui hanno fatto a seguito sul web immagini dei due insieme. Arriva poi la conferma ufficiale da parte di Francesco.

“Confermo. Ci stiamo conoscendo. Ho anche conosciuto la madre ma preferisco andare con i piedi di piombo perché mi sono da poco lasciato con Antonella”, il commento dell’influencer.

La storia tra la Fiordelisi e Chiofalo era giunta al capolinea dopo due anni sembrerebbe per via dei sentimenti scemati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ❌FRANCESCO CHIOFALO❌ (@francescochiofalo_)

Sembra che sia stata principalmente Antonella a chiudere la storia, mai accettata dai suoi genitori. I due avevano annunciato l’addio sui social ed era emerso come Francesco in realtà non avrebbe avuto la forza di prendere lui la decisione definitiva e dire addio per sempre alla schermitrice.