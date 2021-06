Come sta Gianni Morandi? Dopo l’incidente quali sono le condizioni della sua mano? Su Instagram spunta una foto con un messaggio

Gianni Morandi non perde occasione di aggiornare i fan che lo seguono sui social dove è molto attivo e condivide con loro alcuni momenti della giornata. Qualche tempo fa ha avuto un incidente ed è stato il cantante in prima persona ad annunciarlo sul suo profilo.

Oggi che le cose sembrano andare meglio, è sempre pronto a raccontare l’evoluzione della guarigione affinché il web non si preoccupi. A quanto pare tutto prosegue nel verso giusto anche se ci vuole ancora molto tempo per tornare alla normalità, ma l’artista non demorde e si mostra su Instagram più solare che mai.

Gianni Morandi: il messaggio per i fan – FOTO

Sui social ha appena pubblicato una foto al centro di una piazza, senza mascherina ma con il tutore alla mano e un dito fasciato. A Gianni Morandi il sorriso non manca mai ed uno dei suoi hastag preferiti è infatti la parola allegria.

Non importa il momento, la paura, lo spavento, per l’artista bisogna sempre vedere il lato bello delle cose e lui lo sta facendo nel modo giusto.

Con l’ultimo scatto l’incidente sembra essere passato in secondo piano, Morandi si concentra su un altro argomento: il Covid. Così lancia un appello ai fan e attraverso un messaggio spiega: “Primo giorno senza mascherina. Attenzione però, teniamola sempre con noi per ogni eventualità, perché il virus è sempre in agguato…”.

Ma i follower, anche in questo caso, non hanno perso occasione di far riferimento alla mano scrivendo: “Che gioia vedere la tua mano muoversi”.

Sono tutti lì ad aspettare la sua guarigione e il ritorno in grande stile di uno dei cantanti che ha fatto la storia della musica italiana. Un’icona per il panorama artistico, conosciuto da tutti, generazione dopo generazione. Impossibile dimenticare le sue grandi performance.