Sta per terminare la sua prima vera esperienza come conduttrice del dating show “Love Island”, e per Giulia De Lellis è ora di pensare al futuro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Love Island Italia (@loveislanditalia)

Tra pochi giorni terminerà la prima edizione di Love Island Italia, il dating show trasmesso da Discovery + e Real Time. Alla conduzione una scommessa, ovvero l’influencer Giulia De Lellis che ha portato i suoi 5 milioni di followers sul set e dietro le quinte della trasmissione. Per lei, che in televisione ha debuttato nel 2016 come corteggiatrice a Uomini e Donne, si è trattato della prima esperienza come conduttrice principale di un programma. Giunta al termine di quest’avventura ha parlato delle sue emozioni e in particolare di chi rappresenta per lei un modello da seguire.

A chi si ispira Giulia De Lellis: “Il mio punto di riferimento”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Per Giulia De Lellis la conduzione di Love Island Italia ha rappresentato l’opportunità per approcciare il mondo televisivo sotto un’ottica differente. Mai prima d’ora era riuscita a ottenere un ruolo al timone di una trasmissione, ma le sue doti comunicative e la sua spigliatezza ha portato gli addetti ai lavori a voler puntare su di lei.

LEGGI ANCHE -> “Tale e Quale Show”, l’annuncio: nel cast una icona della televisione

Un progetto nel quale ha creduto fin da subito, trattandosi proprio di un programma sull’amore. Lei che l’amore in televisione lo ha trovato. “Posso provare che accade sul serio“, ha dichiarato. La sua storia d’amore, finita dopo anni di alti e bassi, con Andrea Damante ha intrattenuto il pubblico e le ha permesso di farsi conoscere.

Ora è felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, conosciuto lo scorso anno, con il quale condivide la sua quotidianità mentre continua a dedicarsi al lavoro. A questo proposito ha rivelato chi rappresenta per lei un punto di riferimento. “Mi ispiro a Maria De Filippi, vorrei essere come lei, sempre calma e controllata ma mai distaccata”, ha affermato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Can Yaman, brutta batosta. Stavolta non basterà Diletta Leotta a consolarlo

“È capace di creare rapporti meravigliosi intorno a lei” e lo sa bene Giulia De Lellis che ancora oggi prova affetto e stima per la persona che le ha dato la possibilità di emergere. Non è il suo intento paragonarsi alla nota presentatrice, ma quello che è certo è che l’influencer sogna di raggiungere i suoi successi.

LEGGI ANCHE -> “Striscia la notizia”, pronte le due nuove veline: nomi clamorosi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Che Love Island Italia sia stato solo il primo di una lunga serie di progetti che coinvolgeranno la giovane? Lei di certo sembra intenzionata a non abbandonare questa strada.