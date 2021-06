Le Donatella sono il duo canoro più simpatico e amato del mondo dei social. L’ultimo video di Giulia su Tik Tok ha fatto sorridere ma anche discutere

Le Donatella sono il duo canoro più amato dell’ultima generazione. Le due sorelle gemelle hanno cominciato a fare musica quando erano molto piccole e hanno conquistato tutti quando sono arrivate in televisione. Belle, simpatiche e di talento, hanno cominciato la loro carriera quando erano molto giovani e da lì non si sono più fermate. Dopo aver vinto l’Isola dei Famosi, le due ex naufraghe sono approdate alla terza edizione del Grande Fratello Vip dopo il loro successo ha raggiunto picchi incredibili. Era un periodo particolare delle loro vite, ma tra le mura della casa più spiata d’Italia hanno davvero ritrovato se stesse e hanno ricavato tantissimi followers su Instagram.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Le Donatella, il video di Giulia in risposta ad alcuni haters

Giulia e Silvia sono molto amate sui social per la loro innata simpatia, fanno spesso video insieme alla figlia di Silvia che diventa sempre più grande a vista d’occhio. Anche su Tik Tok stanno spopolando, lì hanno trovato il modo per esprimersi e mettere in mostra la loro ironia con video divertenti che fanno sempre record di likes. Nell’ultimo pubblicato, Giulia risponde ad una domanda di una hater che le chiede “quando ti rifai la faccia? Ti manca solo quella“. Giulia, con i suoi soliti modi simpatici, ha risposto alla hater facendole notare che la sua non è altro che la solita invidia che si ha per le persone carine.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

La risposta ha fatto ridere ma anche discutere qualcuno, c’è chi ha attaccato Giulia accusandola di essere stata troppo offensiva e sgradevole, e chi invece le ha fatto i complimenti perché è giusto rispondere alle offese gratuite che si ricevono sui social in quanto personaggi pubblici.