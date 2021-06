“Love is in the Air” anticipazioni 30 giugno: Eda restituisce l’anello a Serkan

Continua la settimana per Love is in the Air. Il riassunto dell’ultima puntata ci rivela che Eda andrà da Serkan per restituirgli l’anello di fidanzamento

Siamo all’appuntamento di metà settimana con Love is in the Air e le anticipazioni ci rivelano che le cose si stanno per complicare tra di loro. Infatti Eda e Serkan si stanno preparando a vivere un periodo particolarmente difficile, molto più di quelli che hanno vissuto fino a questo momento. Si sta avvicinando davvero la fine tra Eda e Serkan? Per scoprirlo non ci resta che aspettare la prossima puntata.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca su Canale Cinque

Eda ha deciso di restituire a Serkan l’anello di fidanzamento: nonostante le piacesse molto, quando Serkan glielo ha dato lei ci ha tenuto a precisare che alla fine del loro accordo glielo avrebbe restituito. Il fatto che glielo stia ridando fa capire a Serkan che vuole davvero finire una volta e per tutte il loro fidanzamento, motivo per cui lui non accetta che glielo restituisca e le ricorda che manca ancora un mese alla fine del loro accordo. Lei non prende affatto bene questa decisione, perché non vuole davvero più vederlo per il resto della sua vita. Come reagirà Serkan nel vederla tanto furibonda con lui? Cercherà di farsi perdonare?

Intanto in azienda ci sono dei nuovi problemi e l’assenza di Eda si fa sentire particolarmente: Serkan non si era accorto quanto la sua finta fidanzata fosse diventata indispensabile fino a che non l’ha persa. Cosa succederà? Riuscirà a risolvere i suoi problemi sul lavoro oppure no?