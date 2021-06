Mariano Catanzaro senza freni: la verità sul rapporto con Giovanni Ciacci

Mariano Catanzaro, a fronte delle innumerevoli insinuazioni sul suo conto, ha vuotato il sacco su Giovanni Ciacci: cosa c’è davvero tra i due?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo_signoretti)

L’ultima copertina di Nuovo ha scatenato il panico fra gli appassionati del noto programma “Uomini e Donne“. Fu proprio la trasmissione, infatti, a rendere celebre Mariano Catanzaro, ex corteggiatore ed ex tronista che, all’epoca, fece molto discutere per i propri comportamenti non ligi alle regole. Nel recente numero del settimanale, il bel partenopeo abbraccia sorridente l’opinionista Giovanni Ciacci, dichiaratamente omosessuale.

Il comportamento di Mariano ha indubbiamente stupito i suoi numerosi followers, che ora vogliono vederci chiaro. Su Instagram, Catanzaro è stato bersagliato da commenti e critiche di ogni tipo. Di recente, in un’intervista a Radio RTL 102.5, il partenopeo ha vuotato il sacco in merito a questa amicizia senza dubbio inaspettata.

NON PERDERTI ANCHE —> “Uomini e Donne”, Valentina Pivati svela il sesso del nascituro – FOTO

Mariano Catanzaro, la verità sul rapporto con Giovanni Ciacci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Ciacci (@giovanniciacci)

NON PERDERTI ANCHE —> “Temptation Island”, Filippo Bisciglia svuota il sacco su Maria De Filippi: “Di notte lei lo fa!”

Le foto pubblicate nell’ultimo numero di Nuovo hanno scatenato delle reazioni incontrollabili fra il popolo del web. Molti haters hanno tacciato Mariano di essere una persona ambigua, alla ricerca di visibilità, mentre altri hanno insinuato che l’ex tronista non abbia il coraggio di ammettere la propria omosessualità. E’ stato proprio Catanzaro, tramite un’intervista a Radio RTL 102.5, a fare luce sulla questione. “Tutto ciò che mi fa stare bene è amore“, aveva detto nell’articolo di giornale, non nascondendo l’amicizia speciale con Giovanni Ciacci.

“C’è un bellissimo rapporto, ma non vuol dire che io sia omosessuale“: questa la dura replica di Mariano agli utenti che hanno speculato sul suo conto. “Sono molto triste perché viviamo nell’epoca delle etichette“, ha proseguito il partenopeo, che ha dichiarato di non nutrire sentimenti di natura sessuale nei confronti dell’opinionista. L’amore, secondo Mariano, ha moltissime sfaccettature, e quello con Ciacci non è altro che un autentico legame di amicizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv)

Catanzaro si è anche detto dispiaciuto degli insulti ricevuti e della necessità, da parte dei fan, di attribuirgli necessariamente un’etichetta. Secondo l’ex corteggiatore, vivere nel 2021 dovrebbe comportare il superamento di certi limiti.