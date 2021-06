“Bella dentro e fuori”, Monica Bellucci sulla copertina del Magazine: bellezza in primo piano – FOTO

Monica Bellucci è sulla copertina del noto giornale “F Magazine” più splendente che mai: l’attrice sembra ringiovanire ogni volta di più: bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

La bellissima attrice nostrana Monica Bellucci ha condiviso la foto della prima pagina del noto giornale “F Magazine” dove appare più bella che mai. L’interprete di tanti film di successo sembra ringiovanire ogni volta che appare in uno scatto sia in momenti di vita quotidiana che in immagini carpite su qualche set cinematografico. La Bellucci è vestita con un corpetto completamente nero che le fascia il fisico perfetto e in evidenza c’è uno anzi ci sono due pezzi forti, il suo décolleté prorompente.

Per molti l’attrice resta un sogno proibito oltre che essere eccellente nel suo lavoro. Inoltre è una persona ammirata dai fan anche per quello che comunica e per l’estrema arguzia e intelligenza dei suoi discorsi e delle sue dichiarazioni. Tanto che un utente ha commentato la copertina del magazine con queste parole: “Sei bella dentro e fuori“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Sei il Top”, Alessia Marcuzzi in bikini bianco sfoggia un fisico da urlo – FOTO

Monica Bellucci, la foto della copertina di “F Magazine”

Per vedere Monica Bellucci con il corpetto nero vai su Successivo