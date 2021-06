“Mr Wrong” anticipazioni 30 giugno: proposta di matrimonio improvvisa

Continua la settimana per Mr Wrong, la serie turca che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale Cinque. Andiamo a vedere le nuove anticipazioni della prossima puntata

Mr Wrong, la serie tv turca che vede Can Yaman come protagonista per la terza estate di seguito, è sicuramente la più amata di questa stagione. Gli ascolti hanno fatto così tanto scalpore che la serie è sbarcata anche in prima serata, tre episodi vanno in onda ogni lunedì sera su Canale Cinque alle 21:30. Intanto andiamo a vedere cosa succederà nella prossima puntata, che andrà in onda domani alle 14:50 subito dopo la famosa serie spagnola: “La vita“.

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

Nella prossima puntata vedremo le conseguenze che ha avuto la festa di Ezgi sugli invitati. Partiamo subito da una bella notizia: Ozan è riuscito finalmente a chiedere a Deniz di uscire e a ricevere un sì come risposta. Adesso non gli resta da fare altro che pensare a come fare per corteggiarla e riuscire a fare breccia nel suo cuore: Deniz è una ragazza molto difficile da conquistare, che ha sempre sottolineato di non volere nessun uomo accanto, motivo per cui ha sempre respinto l’amico di Ozgur. Le cose saranno diverse ora che inizia a provare qualcosa per lui?

Levant, invece, preso dai festeggiamenti e dall’alcol, chiederà a Cansu di sposarla. Lei sarà molto felice di questa proposta ma il giorno dopo Levant le dirà di non volerlo veramente e di averglielo chiesto solo perché era ubriaco: come reagirà Cansu quando scoprirà la verità?