Nunzia De Girolamo non si ferma. Su Instagram nuova foto e nuovo bagno di like. Ce n’è anche uno che insospettisce

La sua essenza in tv si sente eccome. I suoi fan non vedono l’ora di rivederla alla conduzione per ammirare bellezza, prontezza scenica e professionalità. Ora però è tempo di pausa estiva e bisognerà attendere settembre per sapere delle novità.

Di chi parliamo? Di Nunzia De Girolamo, l’ex politica votata alla televisione che è esplosa negli ultimi tempi come personaggio amatissimo. Per fortuna c’è Instagram che allevia le sofferenze e tutti i suoi follower possono godere dei regali che lei fa quasi quotidianamente.

Nunzia De Girolamo, abito verde: elegante e sensuale

