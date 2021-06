Pamela Prati ha rivelato dichiarazioni inaspettate. Spunta il racconto legato a un vip che l’avrebbe sbirciata durante un momento personale.

Classe 1985, una lunga carriera nello spettacolo e tanti aneddoti da ricordare. Pamela Prati, nota showgirl italiana, in un’intervista al Fatto Quotidiano, ha ripercorso la sua carriera, nel mondo dello spettacolo rivelando racconti inediti.

Inoltre ha ricordato la dolorosa vicenda legata a Mark Caltagirone, presunto uomo che avrebbe dovuto sposare ma che in realtà non esisteva. “Quella storia mi ha devastato, ho anche pensato di farla finita”, le parole di Pamela. La showgirl sta scrivendo proprio un libro in merito alla vicenda per rivelare al mondo la sua versione dei fatti.

Di seguito poi confessato come nel corso degli anni abbia speso molto denaro, raccontando come a seguito della firma del contratto di Mediaset abbia fatto uno shopping da Chanel per un totale di 100 milioni di lire. Poi ha sottolineato come abbia anche comprato una casa anche per la madre.

Pamela Prati: quel vip che la spiò nuda

62 anni, la Prati ricordando i suoi 40 anni di carriera ha menzionato anche il duro scontro avvenuto con Valeria Marini. Una lite sorta su un palco durante la festa per i 50 di Leo Gullotta. Mossa dal timore che la collega stesse ironizzando sul suo conto si è avvicinata contro di lei. “Lei per liberarsi si è graffiata con il mio bracciale di diamante”, il commento di Pamela.

Non manca poi un racconto dalla sua carriera riguardante il film che l’ha vista al fianco di Lino Banfi. Si tratta della pellicola “La moglie in bianco”. “Io uscivo dalla vasca da bagno e Lino sbirciava da dietro la porta, mostravo le forme granitiche del mio corpo”, il commento di Pamela.

In questi giorni la showgirl ha lanciato il video del suo nuovo singolo “L’estate è adesso”. Girato a Sabaudia, la vede protagonista ritraendola tra le onde del mare e suggestive spiagge.