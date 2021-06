“Sempre la numero 1” Simona Ventura, sensuale sfilata in costume – FOTO

Simona Ventura, l’amata conduttrice si lancia in una seducente sfilata in costume e lancia un messaggio importante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

La conduttrice Simona Ventura ha deciso pochi giorni fa di diffondere amore sui social e lo fa per un’occasione speciale: il compleanno di Giovanni Terzi. I due infatti stanno insieme da quasi tre anni e la conduttrice ha postato un video che ritrae i momenti più belli e significativi per la coppia.

“Ho deciso di mettere queste foto che testimoniano alcuni momenti di questi nostri (quasi) 3 anni insieme” la bellissima dedica ha emozionato il web ed il destinatario ha risposto con toni dolcissimi: “Colpito e affondato amore mio … lacrime di gioia sul mio viso per tutto l’amore che sento.” Dai toni sicuramente diversi e piccanti l’ultimo post di Simona, rigorosamente in costume.

Leggi anche —>>> “Dea” Federica Pellegrini si abbandona alla passione e lascia senza respiro – FOTO

Simona Ventura, sensuale sulla battigia: spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Potrebbe interessarti anche —>>> Giulia De Lellis, la presentatrice di “Love Island” rivela: “Voglio essere come lei”

Simona Ventura si gode dei momenti di relax, l’avevamo vista già in più occasioni al mare dove sfoggia un fisico mozzafiato. Stavolta la vediamo passeggiare – anzi sfilare – sulla battigia, i fans svelano subito che si tratta della Riviera Romagnola. Una sequenza di foto che la immortalano passo dopo passo.

Non possiamo non notare lo stacco di coscia, da invidia. La Ventura approfitta del momento di relax per lanciare comunque un importante messaggio: “Mai avrei detto solo un mese fa che sarei riuscita a respirare a pieni polmoni così presto la brezza del mare. Naturalmente la mascherina è sempre con me”.

La conduttrice seppur celata da occhialoni rotondi si vede chiaramente la sua serenità fa tuttavia una dichiarazione che ha dato molto da parlare ai followers. Super Simo ammette di avere il costume “vecchio”. Modello intero, magenta con tanto di scritta “I need summer time”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Un’esternazione che ha incantato i followers, un’utente le scrive “Simo chi se ne frega del costume” e non è l’unico di questo tenore. Insomma, la Ventura ha fatto centro.