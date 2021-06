Sharon Stone non conosce tramonti. Su Instagram in versione sexy stende tutti. A 63 anni resta la regina assoluta di Hollywood

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Stone (@sharonstone)

Per tutti rimane la super sexy di Basic Instinct e anche se ne sono passati tanti anni da quella celebre scena che l’ha resa famosa in tutto il mondo, Sharon Stone non arretra nemmeno un millimetro in fatto di bellezza e sensualità.

La diva di Hollywood a 63 anni è ancora in splendida forma. Solo qualche giorno fa lo scatto in bikini giallo ha fatto il giro del web. Tutti ne hanno parlato e tutti l’hanno definita come una divina, che nonostante l’età non perde il suo fascino.

E così la bella attrice ha inaugurato la stagione estiva con un due pezzi sportivo giallo fluo, vita alta e top comodo. Fuori la sua casa appare raggiante a bordo piscina pronta per la sua giornata di relax. E in un batter d’occhio quasi 195 mila like.

E oggi la star hollywoodiana è tornata con un’altra sexy proposta. Tutti si inchinano davanti alla sua innata sensualità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Sei un capolavoro” Shaila Gatta, body e slip, fan impazziti. Una statua – FOTO

Sharon Stone, maglietta iconica e sotto?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Stone (@sharonstone)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Stupenda così” Nunzia De Girolamo sempre sensuale .. e spunta il like del grande cantante – FOTO

Sharon Stone torna a bloccare il web dopo lo scatto dell’altro giorno. Se il bikini giallo aveva fatto andare in escandescenza il mondo dei social, la proposta di oggi non è affatto da meno. Una bellezza intramontabile la sua che esce fuori anche in versione easy e casalinga.

Maglietta corta e sotto? Sharon si mostra appoggiata ad un angolo di casa sua con addosso solo una maglietta che dovrebbe, forse, fungere da vestitino, ma è cortissima. Sul petto la sua immagine, lo scatto iconico della sedia con la sigaretta di Basic Instinct e così per ricordarlo un po’ anche lei, ora, tiene tra le mani qualcosa che funge da sigaretta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Stone (@sharonstone)

Pochissimo trucco in volto e gambe lunghe e perfette. Sorride e ringrazia chi ha realizzato quella maglietta, un sogno che diventa realtà. Per lei un tripudio di like, quasi 90 mila in sei ore e tantissimi commenti di apprezzamento per una bellezza che non muore mai.