Stefania Orlando inarrestabile, la regina dei social condivide l’ennesimo scatto seducente su Instagram. Maxi scollatura e sguardo profondo: sensualità allo stato puro

Ciclone di energia e positività, Stefania Orlando è un flusso inarrestabile di ottimismo e ispirazione sui social, dove riscuote sempre più successo. In seguito all’esperienza la “Grande Fratello Vip“, che le ha fornito un’occasione di riscatto dopo un periodo di allontanamento dai riflettori, la sua carriera ha subito un netto decollo.

A seguirla sono anche i più giovani, e lo attesta il suo profilo Instagram, che registra 650 mila followers, cifra in costante crescita. Dopo la pubblicazione del singolo apprezzatissimo “Babilonia“, è uscito una settimana fa il video del nuovo brano “Bandolero“, che ha tutta l’aria di trasformarsi nella hit estiva.

Sempre sulle note musicali il suo ritorno in grande stile alle telecamere, come nuova protagonista tra i concorrenti della prossima edizione di “Tale e Quale show“. Condotto da Carlo Conti e con partenza in previsione a settembre, il programma offrirà la possibilità di ammirare la showgirl nell’imitazione di grandi artisti, cimentandosi in esibizioni da non perdere. Nel frattempo rimane attiva sui social, dove con l’arrivo dell’estate delizia i fan in bikini o abiti succinti da far girare la testa, proprio come l’ultimo look appena sfoggiato.

Stefania Orlando, esplosione di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Regina dei social ma soprattutto di stile, Stefania Orlando delizia i numerosi fan in un look estivo tutto da copiare, che su di lei è pura esplosione di sensualità. Nulla è lasciato al caso, a partire dal make up sfumato ad intensificare lo sguardo profondo e tingere le labbra, evidenziandone il disegno perfetto. I capelli in beach waves delicate sono in sintonia con il resto del look.

Cappello in paglia con frange, che urla il suo benvenuto all’estate con un tocco di personalità che non può passare inosservata. Il costume intero attira l’attenzione con il dettaglio dell’increspatura, ma soprattutto con la maxi scollatura che evidenzia il décolleté della showgirl, per un risultato mozzafiato.

Basta aggiungere un paio di shorts e dei sandali alti per trasformare il look balneare in un perfetto outfit per l’aperitivo sul lungo mare, come la conduttrice dimostra di sapere attraverso i cocktail che si intravedono alle sue spalle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Tripudio di like per la sua bellezza intramontabile, che i fan non vedono l’ora di ammirare in ulteriori scatti dello stesso tenore.