Pronte a svenire assieme alle sue fan? Stefano De Martino è il nuovo sex symbol dell’estate, il nuovo scatto in smart working ne è la prova!

E’ apparsa un’ora fa l’immagine dell’amato ballerino e showman partenopeo, Stefano De Martino, in un look da mozzare il fiato alle sue ammiratrici. Subito dopo la grande notizia che soltanto ventiquattro ore fa aveva con immediatezza preso il sopravvento tra le testate giornaliste, ossia dell’inatteso approdo di De Martino sul grande schermo, adesso è arrivato il momento per lui di dimostrare la sua abilità nell’essere un efficiente, quanto ammaliante, esempio di multitasking.

Se una piccola dose di sensualità mediterranea aveva già toccato a fondo le corde delle sue fan con la sua partecipazione al videoclip musicale di “Ménage à Trois” dell’artista e conduttrice Ema Stokholma, adesso la sua futura carriera da sex symbol sembrerebbe essere più che certa.

Stefano De Martino in smart working: incendia Instagram con slip e calzini

Lo “Smart Working” di Stefano dunque, oltre che nella realtà, approda anche nella didascalia su Instagram generando in men che non si dica, e più precisamente a sessanta minuti dalla sua pubblicazione, la bellezza di oltre 200mila like. Si presenta in tal modo questa mattina Stefano. Un look da imprenditore all’opera, da affasciante e sorridente conduttore, ma soprattutto da uomo che ama talvolta lasciarsi sommergere dalla quello che è il più sorprendere dei suoi pregi: la semplicità.

Giacca elegante, ma nessun mocassino vistoso, soltanto un paio di calze a delineare i polpacci ed un abbronzatura al punto giusto. Questi giorni di relax per Stefano sembrano aver dato vita alla parte migliore di lui. Se nel pomeriggio di ieri il talentuoso ballerino ha voluto mostrare un ritratto del suo amato Santiago a poppa di una piccola imbarcazione in mare aperto, oggi è giunto il momento di rimettersi all’opera. E questo non poteva che essere il modo migliore. Si tratta perciò niente meno che di un “outfit perfetto!” anche per quella che è l’iconica ed intramontabile diva del cinema felliniano, Sandra Milo.

Prima ed indiscussa fan, a quanto apre, dell’umile e gioioso conduttore televisivo nativo di Torre Annunziata. Infine, stando invece al parere del restante delle sue fan, pare che oltre alle alte temperature quest’ultima immagine abbia definitivamente segnato il loro destino: “Penso di morire 😂😍“.