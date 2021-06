Si inizia a delineare il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show: confermati i primi sei concorrenti tra cui una vera icona della televisione

Carlo Conti è alle prese con la formazione del cast del seguitissimo Tale e Quale Show che tornerà in autunno nel palinsesto Rai. Tante le indiscrezioni degli ultimi mesi ma ora iniziano ad arrivare le prime conferme. Tra volti giovani e personaggi di spicco dello spettacolo e della televisione, Tv Sorrisi e Canzoni annuncia i primi sei concorrenti ufficiali. L’ultima a essere confermata è una vera icona, che divide il pubblico con la sua schiettezza e personalità.

È ufficiale: nel cast di Tale e Quale Show anche Alba Parietti

Alcune conferme e alcune esclusive, i primi concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show hanno già scatenato l’entusiasmo del pubblico. Per la felicità dei loro fan approdano nel talent di Rai 1 Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, che si metteranno in gioco dopo la loro ultima esperienza al Grande Fratello Vip.

Ci sarà anche Ciro Priello, vincitore di LOL – Chi ride è fuori e membro dei The Jackal. A loro si unirà l’ex velina Federica Nargi e Deborah Johnson, la cantante figlia del noto artista Wess. Alcuni di questi nomi erano già trapelati nei giorni scorsi ma è il sesto personaggio a far chiacchierare maggiormente.

Nel cast di Tale e Quale ci sarà anche un’icona della televisione, Alba Parietti. Dopo essere salita sul palco de Il Cantante Mascherato in veste di ospite e aver partecipato in passato a Ballando con le Stelle, ora la “Albona Nazionale” si cimenterà anche nel canto.

Ma non solo, nel programma di Carlo Conti si emerge infatti tanto per le qualità canore quanto per le doti da imitatori. Entrare perfettamente nei panni di noti artisti musicali è complicato e il lavoro che si nasconde dietro la preparazione delle esibizioni non è poco.

Alla soglia dei 60 anni, che compirà tra pochi giorni, Alba Parietti continua a volersi mettere alla prova e lo farà ancora una volta davanti al suo amato pubblico.

Questi i primi nomi che andranno a comporre il cast di Tale e Quale ma i provini continuano e nelle prossime settimane si scoprirà chi altro sarà arruolato per questa nuova edizione.