Agguato in strada: ragazzo di 21 anni ucciso con un colpo d’arma da fuoco

Le indagini sono ora condotte dalla Squadra Mobile che sta ricostruendo i contorni della vicenda ed ha avviato la caccia ai responsabili.

Durante la scorsa notte, tra lunedì 28 e martedì 29 giugno, un ragazzo di 21 anni, Alessio Serra, è stato ucciso in un agguato in strada a Taranto.

La vittima, secondo quanto scrivono i quotidiani locali e la redazione dell’agenzia Ansa, era in via Capecelatro, all’incrocio con via Liside, quando qualcuno avrebbe aperto il fuoco con una pistola. Sarebbero cinque i proiettili esplosi, ma solo uno ha raggiunto Serra ferendolo al petto e perforandogli un polmone.

Sul luogo dell’agguato è arrivata l’equipe medica del 118 che ha trovato il ragazzo ancora vivo e, dopo le prime cure sul posto, lo ha trasportato d’urgenza presso l’ospedale Santissima Annunziata del capoluogo di provincia pugliese. Qui i medici, purtroppo non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo al nosocomio. Diffusasi la notizia, parenti e amici della vittima sono arrivati in ospedale, dove vi sarebbero stati momenti di tensione che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Intervenuti anche gli agenti della Squadra Mobile di Taranto ed i colleghi della Scientifica che hanno proceduto agli accertamenti e avviato le indagini per rintracciare i responsabili.

Gli inquirenti, scrive l’Ansa, non escludono nessuna pista dal regolamento di conti legato agli ambienti dello spaccio di droga a ragioni personali.