Tik Tok, tutto sul trend più amato dagli italiani – VIDEO

Tik Tok è ormai intasato dai video del trend più divertente e interessante che ci sia: tutta Italia lo ama!

E’ ormai più di un anno che gira su Tik Tok un trend che non passa mai di moda: si tratta della challenge “Dialetto check“.

Questo format di video prevede l’utilizzo del filtro ‘green screen’: come sfondo bisogna mettere lo screenshot di una lista di frasi o parole italiane, per poi far comparire la nostra sagoma in primo piano.

Il trend consiste nel spiegare tutti i termini, i detti o i modi di dire italiani nel proprio dialetto: i video di questo genere provengono da tutta Italia ed hanno fatto esplodere il social network.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Tik Tok, “Mi guarderesti ancora così se ti dicessi che….” – VIDEO

Tik Tok, ecco i modi di dire più divertenti del trend “Dialetto check”…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Tik Tok, “Se la mia vita fosse una serie tv…” – VIDEO

Tra i video sui dialetti che hanno riscosso maggiore successo, ci sono i seguenti: la versione napoletana, quella veneta, barese, calabrese e quella romana.

Quest’ultima ha divertito tantissimi utenti con i simpatici termini tipici della Capitale, ad esempio si sentono frequentemente i seguenti: “Sto a fa la colla“, cioè “Fa caldo“; “Acchittasse“, ovvero “Vestirsi bene“; “Accanna!“, che in italiano vuol dire “Smettila!“; ” ‘Na piotta“, che significa “Cento” e molti altri…

E’ incredibile vedere come delle parole che in una città hanno un significato, ne acquistino un altro in una differente parte d’Italia: gli utenti hanno apprezzato moltissimo questo genere di video, poiché si sono divertiti ad ascoltare i dialetti degli altri tik toker e a raccontare il proprio.

Il trend vive dunque nei ‘per te’ di qualsiasi tik toker: e voi lo avete già girato?