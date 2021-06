“Il trio delle meraviglie”, Alfonso Signorini e la FOTO che scatena i fan

“Il trio delle meraviglie”: Alfonso Signorini ha pubblicato uno scatto assieme a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia nata all’interno dell’ultima edizione del “Gf Vip”

Alfonso Signorini è già al lavoro per comporre lo scoppiettante cast che andrà ad animare la prossima edizione del “Grande Fratello Vip“. Per i fan, tuttavia, è assai improbabile che il conduttore riesca ad eguagliare il successo dello scorso anno. Grazie a personaggi come Elisabetta Gregoraci, Cristiano Malgioglio, Tommaso Zorzi e molti altri, la scorsa edizione del programma ha registrato degli ascolti clamorosi.

Ad appassionare il pubblico hanno contribuito non soltanto le dinamiche del reality, ma anche gli amori che, nati timidamente davanti alle telecamere, ad oggi si dimostrano più che solidi. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, insieme da sei mesi, sono infatti ogni giorno più uniti, e proprio quest’oggi hanno deciso di fare una sorpresa graditissima al conduttore.

Alfonso Signorini, la FOTO con Giulia e Pierpaolo scatena i fan

“Oggi visite inaspettate“: con queste parole si apre il post recentemente pubblicato da Alfonso Signorini. Il conduttore del “Grande Fratello Vip” è stato raggiunto a sorpresa da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la prima coppia ad essersi formata durante la scorsa edizione del reality. Sorridenti e innamorati, i due fidanzati hanno voluto far visita proprio a colui che ha permesso al loro amore di sbocciare.

I fan del “Gf” ricordano molto bene gli inizi di questo rapporto. All’epoca, l’ex velino non aveva occhi che per Elisabetta Gregoraci, che però non ha mai voluto oltrepassare la soglia dell’amicizia. Con l’arrivo della Salemi, per Pierpaolo sono cambiate parecchie cose. Il sentimento che li univa era talmente forte che sfociò in passione nel giro di poche settimane. A distanza di sei mesi dal loro primo bacio, Giulia e Pierpaolo sono ancora insieme, a dispetto di quanti non credevano in questa unione.

“Il trio delle meraviglie“, “La coppia più vera, nonostante non ci credesse nessuno“: questi i commenti degli utenti, felicissimi di averli rivisti tutti e tre insieme.