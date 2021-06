“Un Posto al Sole” anticipazioni 30 giugno: un ritorno a Napoli

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Mariella e Guido provano a far riavvicinare Silvia e Michele, intanto ritorna Rossella

Domani andrà in onda una nuova puntata di Un Posto al Sole, siamo all’appuntamento di metà settimana e vedremo Alberto tornare a fare pressioni su Samuel per riprendersi la casa a Palazzo Palladini. Avendo bisogno urgentemente di soldi, chiederà aiuto a Niko per ricever assistenza legale: il giovane Poggi deciderà di stare dalla sua parte o gli volterà le spalle? Non ci resta che aspettare per scoprire la sua risposta.

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Intanto Silvia e Michele sono sempre più distanti. Dopo i mesi critici che hanno vissuto, Silvia si è lasciata andare ad un corteggiamento di Giancarlo, un nuovo cliente del Vulcano che si è preso una sbandata per lei. Nell’ultima puntata i due sono usciti ad un vero e proprio appuntamento: se alla fine Silvia ha deciso di separarsi da lui, dopo pochissimi minuti ha cambiato idea e si è presentata alla sua porta. A fine puntata, li abbiamo visti in procinto di baciarsi. Silvia si tirerà indietro all’ultimo secondo? Nel frattempo a Napoli torna Rossella, che riporta un po’ di ordine nella sua famiglia. La ragazza è stata ad Indaca per qualche settimana per preparare la tesi senza la distrazione di Patrizio che l’ha tradita di recente.

Nuova storyline per il piccolo Jimmy: il bambino, desideroso di completare il suo album di figurine, andrà a fare un’avventura insieme al suo amico Camillo alla ricerca dei pezzi mancanti: riuscirà a trovarli?