Sono in corso le indagini sulla morte di tre bambini, due maschi e una femmina di età inferiore ai 3 anni, rinvenuti senza vita in un appartamento. È accaduto nella tarda mattinata di ieri in una casa di East Los Angeles (Usa). Le forze dell’ordine ed i soccorsi hanno rinvenuto i tre piccoli riversi sul letto privi di sensi: inutili i tentativi di rianimazione. Nell’abitazione in quel momento si trovavano la madre delle vittime ed altre persone. La donna è stata arrestata per essere interrogata, anche gli altri presenti verranno sentiti dagli inquirenti.

È giallo sulla morte di tre bambini, ritrovati privi di vita in un’abitazione di East Los Angeles, in California, nella mattinata di ieri, lunedì 28 giugno.

I tre bimbi, due maschi e una femmina di età inferiore ai 3 anni, scrive la stampa locale tra cui la redazione di Abc News, sono stati rinvenuti privi di sensi su un lettino della camera da letto. I soccorsi hanno provato a rianimarli, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano e sono stati constatati sul posto i decessi.

Presso l’appartamento sono arrivate anche le forze dell’ordine. Gli agenti della polizia della città californiana hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso dei bambini. In casa si trovavano, scrive Abc News, la madre, una ragazza di 28 anni, ed altre persone. La 28enne è stata tratta in arresto e verrà interrogata nelle prossime ore, anche gli altri soggetti presenti in quel momento verranno sentiti. Non era presente, invece, il padre dei bambini.

A fornire maggiori dettagli sul caso potranno essere le autopsie sulle salme che sono state già disposte dalle autorità competenti.

La polizia, riporta Abc News, ha chiarito che non sono emersi sino ad ora precedenti segnalazioni di abusi o denunce in passato nei confronti di componenti della famiglia.