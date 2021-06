La piccola di casa Ferragni continua la sua estate italiana, gli ultimi scatti raccontano la gioia più grande che una zia possa provare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Sta vivendo l’inizio della sua calda estate italiana la giovane imprenditrice di casa Ferragni che dopo una settimana in Liguria con il fidanzato Luca Vezil ha deciso di cambiare meta e dirigersi più a sud verso Forte dei Marmi.

Le ultime foto ritraevano i due innamoratissimi tra gite fuori porta a Monterosso e Manarola, bagni in mare e ristorantini tipici lungo la costa. Bellissima e solare Valentina Ferragni è in grado di rischiarare anche le giornate più buie con il suo sorriso e l’allegria che la contraddistingue.

L’ultima foto postata però racconta il sentimento più grande per una zia, tanto amore regalato a suoi fan che ha emozionato e commosso la community.

Valentina Ferragni insieme alle persone più importanti: bellissime

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

La giovane con la sua famiglia al momento si trova alloggiata all’Augustus Hotel & Resort di Forte dei Marmi. La sorella Chiara con Fedez e la piccola Vittoria infatti si trovano in Toscana per trascorrere un po’ di tempo con le sorelle di lei dopo il viaggio in Grecia.

Valentina ha condiviso uno scatto in spiaggia con Chiara, la bimba e mamma Marina. Qualcuno scrive a margine “Quattro Marie”, ed effettivamente la femminilità delle donne ritratte insieme è davvero unica.

Occhiali da sole, posa composta, bikini colorati e trucco in ordine per loro che sono impeccabili in ogni circostanza. Mamma Marina sfodera ancora un fisico molto tonico e asciutto ed insieme alla nipote Vittoria cattura l’attenzione dei follower proprio per questa sua bellezza innata conservata nel tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

120mila like in poche ore per lo scatto emozionante del primo bagnetto della neonata in mare, tanta gioia nei vari commenti ricevuti che si congratulano per l’immagine famigliare che ruba il cuore.