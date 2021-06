“La sua prima volta”. Valentina Ferragni è una zia amorevole: strepitosa con Vittoria – FOTO

Valentina Ferragni. La bellissima influencer è in vacanza in una località meravigliosa insieme alla sua famiglia. Mostra orgogliosa un momento importante della piccola nipotina Vittoria

Puntuali come le tasse, arrivano ogni anno in estate le foto vacanziere delle sorelle Ferragni. Le bellissime influencer sono legate da un affetto profondo e, quello che per molti potrebbe essere la concretizzazione di un incubo, per loro invece è una scelta consapevole e reiterata nel tempo: i viaggi con tutta la famiglia.

Ebbene si, non è la prima volta che le “Kardashian italiane” condividano immagini di posti paradisiaci visitati insieme. Bagagli fatti, compagni, nipotini e genitori al seguito e sono pronte per partire.

Anche quest’anno hanno scelto l’Italia, in particolare le Cinque Terre. Valentina Ferragni, la più giovane delle sorelle, classe 1992, porta con sè anche i suoi follower attraverso le immagini pubblicate sul suo seguitissimo profilo Instagram (quasi 4 milioni di utenti) e apre una finestra intima sull’ultimo membro arrivato del loro clan, la piccola Vittoria, figlia di Chiara e Fedez.

Valentina Ferragni è una dolce zia: eccola con Vittoria

Tre generazioni di donne straordinarie in una foto. In uno scatto pubblicato da Valentina Ferragni si vede quest’ultima insieme alla sorella Chiara, la loro madre, la scrittrice Marina Di Guardo e la piccola Vittoria, nata lo scorso 23 marzo.

Si sono spostate di pochi chilometri, dalle Cinque Terre si concedono un tuffo a Forte dei Marmi. “First swim for Vittoria” (Il primo bagnetto di Vittoria) – scrive Valentina in didascalia, zia premurosa che sarà testimone di tante prime volte della dolce nipotina.

Chiara le ha raggiunte dopo aver trascorso un periodo in Grecia per la promozione del suo temporary cafè in collaborazione con Nespresso ad Atene.

Valentina ha trascorso il tempo in romantica compagnia del fidanzato, Luca Vezil, anche lui modello e influencer sul web (1 milione di follower). La ragazza lo sbeffeggia simpaticamente nelle Instagram Stories notando il parallelismo tra il compagno e il protagonista dell’ultimo film targato Disney Pixar, “Luca”, ambientato in Italia: stesso nome, entrambi provengono dalla Liguria, guidano una Vespa, hanno grandi denti, amano molto il gelato e nuotare.

I fan, in adorazione, commentano le foto del clan al completo: “Che meraviglia, bellissime”, “Stupende”, “Una più bella dell’altra”, ” Bellissima famiglia… complimenti sempre insieme”.