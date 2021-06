Viaggi, cambia tutto dopo il Covid: il nuovo trend stupisce

L’estate è il momento per eccellenza per i viaggi. Quest’anno il nuovo trend spiazza: last minute e al buio. Tutti i dettagli

Senza dubbio l’estate è il periodo per eccellenza da dedicare ai viaggi. E’ sempre stato così ma nell’estate 2021, soprattutto, si cerca di uscire dalla routine, dedicandosi qualche giorno di svago e relax.

Dopo un anno così pesante che ci ha costretti a stare chiusi in casa, ora che finalmente ci si può spostare, il viaggio è il desiderio più grande. Ma come, dove e quando? Nell’estate post emergenza sanitaria i trend cambiano e si impone una nuova modalità di viaggio, tutta frizzante e ricca di sorprese.

Viaggi, ecco il trend dell’estate 2021

In fatto di viaggi cade la programmazione e il tutto organizzato. Si impone la sorpresa come nuovo trend dell’estate. Dopo un periodo così difficile, gli italiani vogliono sorprendersi, non vogliono avere tutto già pronto e così cedono al viaggio a sorpresa. È questo uno dei trend del momento, non solo tra i tour operator ma anche nelle ricerche di Google.

Come funziona? Ognuno sceglie quando e da dove partire, tutto il resto è al buio. Sarà un vero viaggio a sorpresa, senza sapere dove si andrà, dove si alloggerà e cosa si visiterà. Quando si scopriranno tutti i dettagli? Solo a sette giorni di distanza dalla partenza con l’arrivo a casa delle carte d’imbarco ma con destinazione ignota fino a qualche giorno prima.

Un modo per far salire l’adrenalina, per emozionarsi nello scoprire all’ultimo quello che ci si troverà davanti, per viaggi brevi che comprendono solo il weekend o anche più lunghi in alcune delle capitali europee più belle.

L’estate 2021 è nel segno dell’Italia che è in vetta alla classifica delle preferenze dei vacanzieri insieme ad altre destinazioni come Creta, Madeira Santorini, Corfù, Cagliari, Formentera, Ibiza, Mykonos. In molti hanno già provato questo nuovo “metodo” e molti altri hanno già prenotato le vacanze al buio.

Tutte le mete sono Covid-free e nello stesso tempo questo nuovo tipo di viaggio è anche flessibile in qunto dà la possibilità di spostare le date in caso di problemi.