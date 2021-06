Hoara Borselli ha condiviso un nuovo scatto sui social in cui ha sfoggiato il suo fisico incredibile. Subito è boom di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇮🇹🌸Hoara Borselli 🇮🇹🌸 (@hoara_borselli)

Biondissima, fisico mozzafiato e lineamenti angelici. Hoara Boreselli non smette mai di stupire i suoi fan pubblicando scatti sui social in cui si mostra sempre bellissima. Di Viareggio, è modella, attrice, conduttrice, opinionista e influencer. Il suo debutto risale al 1997 a seguito della partecipazione al format “Il gatto e la volpe” e alla soap “Un posto al sole”.

Inoltre Hoara è stata la prima vincitrice di “Ballando con le stelle”. Nel corso della sua carriera ha partecipato a format del calibro di “Non è l’arena” dove ha ricoperto il ruolo di opinionista. A tutto questo ha unito la sua attività sul web in particolare su Instagram dove il suo profilo conta ben 187 mila follower condividendo ogni giorno momenti di vita personale e professionale. 45 anni, il suo fascino è intramontabile mostrandosi in ogni scatto sempre in perfetta forma.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale la Borselli è stata legata per sei anni a Walter Zenga, famoso portiere della Nazionale il quale desiderava creare con lei una famiglia. Ma per Hoara, all’epoca ventenne, era troppo presto. Di seguito si è poi unita in matrimonio con Antonello Costigliola diventando mamma di Margot e Daniel.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Dea” Federica Pellegrini si abbandona alla passione e lascia senza respiro – FOTO

Hoara Borselli in pantaloncini fa impazzire i fan

Per vedere Hoara Borselli in pantaloncini, vai su Successivo