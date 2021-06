Al Bano e la conferma che nessuno avrebbe voluto sentire. Il cantante rompe il silenzio e spiega come stanno le cose

Al Bano e la musica, un legame indissolubile. Il cantante di Cellino San Marco, nonostante non sia più un ragazzino, non si ferma.

Continua a cantante, a vivere della sua musica e dell’affetto dei suoi fan. Sul palco la sua presenza scenica è unica, la sua voce immortale, importante e possente come sempre. E proprio il palco, spesso, lo divide con la sua ex moglie, Romina Power che solo qualche giorno fa, da Serena Bortone, ha ammesso che l’intesa che c’è sul lavoro non è mai venuta meno. Sul privato, invece, i problemi ci sono.

E nel momento in cui tutti speravano di poterli vedere ancora insieme succede l’impensabile. È lo stesso Al Bano che ne parla e conferma.

Salta tutto per Al Bano: ecco cosa succede

Rinviati tutti i concerti all’estero di Al Bano. È questa l’ultima notizia che riguarda il celebre cantante italiano, ma come mai?

Si vociferava qualcosa nei giorni scorsi, poi è arrivata la conferma da parte del compagno di Loredana Lecciso. Concerti cancellati per il momento per via del Covid. Una scelta dolorosa ma necessaria.

Il 6 giugno, infatti, Al Bano avrebbe dovuto cantare in Ungheria, a Budapest, al Campionato del Judo Mondiale, ma l’evento è stato rimandato. Grande rammarico dell’ex di Romina Power e anche dei suoi tanti fan esteri che non vedevano l’ora di risentirlo dal vivo.

Il concerto sarebbe stato un primo grande evento post pandemia, al quale avrebbero dovuto partecipare, Vladimir Putin e Viktor Orban, i leader di Russia e Ungheria, ma per il momento tutto è saltato.

All’agenzia di stampa Adnkronos Al Bano ha spiegato brevemente quello che succede: “I casi di Covid in Russia stanno aumentando sempre di più – ha spiegato il cantante di Cellino San Marco lamentando che – la gente si rifiuta di vaccinarsi”. “Ma hanno lo Sputnik!” ha aggiunto.

Al Bano si è già vaccinato da tempo. Dopo i primi dubbi e perplessità ha compiuto il suo dovere di cittadino grazie ai consigli di un suo amico medico.