“Meravigliosa creatura”, Alessandra Mastronardi, prima della sfilata infiamma il web: divina – FOTO

Alessandra Mastronardi si prepara per una sfilata in passerella davvero accattivante. I fan portano in trionfo il suo nome.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Mastronardi (@lamastronardi)

Un vero e proprio ritorno alla vita si materializza tutto ad un tratto dalle parti di Alessandra Mastronardi. L’attrice, celebre per le recitazioni nel cast di diverse fiction in Rai e Mediaset ha guadagnato la piena stima dei followers con un solo scatto.

Amante della vita in generale, Alessandra ci ha sempre visto lungo e positivo negli eventi del futuro. Il sorriso e la semplicità di una femminilità, unica nel suo genere sono gli ingredienti base di un successo incredibile dietro le telecamere del piccolo schermo.

“Guardare avanti, sempre… Perchè la strada è ancora lunga per raggiungere l’obiettivo e le affermazioni nella vita”. Un motto poetico che fa il paio con una donna che non si pone limiti e da un punto di vista personale e da uno professionale

Alessandra Mastronardi infiamma l’evento con una presentazione da urlo

