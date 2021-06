Alessia Marcuzzi dice addio: l’annuncio doloroso dopo 25 anni

Alessia Marcuzzi lascia la Mediaset dopo 25 anni di onorato servizio e di carriera: l’annuncio doloroso su Instagram che ha lasciato tutti i suoi fans con l’amaro in bocca

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate della Mediaset. Per 25 anni, è stata il diamante di punta della rete più amata della televisione. Tra Grande Fratello, Isola dei Famosi, tanti programmi condotti nel corso del tempo e infine la versione Nip di Temptation Island, è riuscita ad entrare nel cuore dei milioni di telespettatori che la seguono dall’inizio o comunque da moltissimo tempo. Proprio per questo motivo, ha deciso di annunciare lei in prima persona qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato di scoprire oggi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Alessia Marcuzzi lascia la Mediaset: l’annuncio inaspettato dopo 25 anni

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c. o n d I v I s o d a A l e s s i a M a r c u z z i (@ a l e s s i a m a r c u z z i )

Alessia oggi ha spiazzato tutti scrivendo un post su Instagram. “Ciao a tutti. Voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti” ha esordito così. “Ringrazierò sempre tutti per la crescita personale che mi hanno permesso di fare. Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo fare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Nonostante il dispiacere, tutti le hanno mostrato solidarietà e le hanno fatto i migliori auguri per il futuro. Adesso non ci resta che aspettare per vedere dove proseguirà la sua carriera: che cos’ha in riserbo il destino per la nostra Alessia?