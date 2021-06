Ambra Lombardo, costume sgambatissimo: grazie allo scoperto – FOTO

Ambra Lombardo, fenomenale nel suo costume total black: sgambatissimo, le grazie escono allo scoperto ed è subito magia sul web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Pelle chiara, capelli lunghi e bruni…Ambra Lombardo è di una bellezza travolgente. Definita da Valentina Vignali “la siciliana più bianca che io conosca” in un post risalente a poco tempo fa, la Lombardo propone scatti sensazionali merito di un corpo allenato e assolutamente sexy.

Le foto sopra riportate risalgono a pochi giorni fa – tre per essere precisi – e la immortalano nel suo splendore, seppur con un pizzico di ironia. La modella infatti scrive sui social: “Balle Ma quante…?! Il talento è riderci sopra! Come faccio io 😃” e in effetti meglio non poteva indicare il luogo suggestivo e campagnolo.

Leggi anche —>>> Intervista a Awed: “Vi racconto la mia Isola”

Ambra Lombardo, costume sgambatissimo: pericolo in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Potrebbe interessarti anche —>>> Rosalinda Cannavò, la confessione inquietante: “Vi spiego perchè ho paura”

Luoghi incontaminati che bene rappresentano la Sicilia, così come Modica, terra d’origine di Ambra…paesaggi che mantengono ancora oggi il proprio fascino. Una villa immersa nella natura, almeno così sembrerebbe la location dove la Lombardo ha posato per questa incredibile foto.

Un costume total black, un bikini alternativo: il pezzo di sopra è formato da una fascia con coppe e nodo centrale e lo slip, a vita altissima tanto da coprirle l’ombelico. Lo slip è però sgambatissimo che mette in risalto le curve perfette e assolutamente armoniose di Ambra. Sul post in oggetto si vede solo la parte centrale ma non è uno shooting fatto adesso in quanto chi segue la Lombardo sa bene come la stessa abbia già postato altre foto col medesimo bikini, foto che svelano di più.

In che senso? in uno scatto si vede il fondoschiena di Ambra che non viene occultato dal costume striminzito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Talmente bella che un fan ha così commentato: “Incredibile. Dire. Perfetta. E. Poco. Sei. Globale. Sei. Irrangiugibile si. Dea. Di. Bellezza. E. Simpatia” . Una sfilza di complimenti che non possono che essere apprezzati da Ambra.