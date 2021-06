La conduttrice e scrittrice Andrea Delogu omaggia un artista molto conosciuto. Il web apprezza il gesto e la ringrazia.

Andrea Delogu è una conduttrice e scrittrice molto amata ed apprezzata nel panorama italiano. Da anni è seguita con molto interesse, la sua carriera inizia tanto tempo fa e la gavetta è stata veramente tanta.

Da ragazza ha studiato recitazione, canto e dizione, ha debuttato nel 2002 su Italia ! nello show “Mai dire Domenica”, dopo quest’esperienza per lei inizia un periodo molto florido dal punto di vista lavorativo, infatti con il tempo è diventata una presenza fissa in moltissimi programmi televisivi.

Andrea non è solo televisione e scrittura ma anche radio, infatti attualmente è anche una speaker radiofonica. Si è sposata nel 2016 con Francesco Montanari, attore che ha interpretato il Libanese in “Romanzo Criminale”.

A gennaio 2021 la coppia ha vissuto un momento di cristi ed ha deciso di allontanarsi, i due infatti vivono in due case diverse.

Andrea omaggia Cesare Cremonini, il web apprezza il gesto

Andrea Delogu ha pubblicato una serie di scatti che hanno fatto molto piacere al web, nelle foto a ripetizione c’è lei sempre in primo piano, con in mano il nuovo disco dell’artista Cesare Cremonini, alla fine degli scatti compare proprio il cantante in primo piano in bianco e nero.

Il gesto di Andrea è stato molto apprezzato, il suo profilo Instagram è seguito da 432 mila follower, più o meno tutto hanno commentato con parole dolci gli scatti, qualcuno ha scritto: “Mi ricorda l’ironia e la leggerezza che il mondo dovrebbe avere”, “Sta cosa che alla fine c’è il colpo di scena tipo film di M. Night Shyamalan è meravigliosa” ha comemntato qualche altro.

Andrea è un’estimatrice dell’arte in generale, le piace molto la musica come la scrittura per cui per lei è stato decisamente molto facile omaggiare l’amico Cesare Cremonini con degli scatti meravigliosi. Come sempre Andrea si dimostra essere una grande professionista ed una grande donna.