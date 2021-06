Antonella Elia, ricovero in ospedale: svelate le ragioni. Fan in trepidazione

Antonella Elia è stata ricoverata per via di un intervento. Uscita dalla clinica la showgirl ha rivelato dichiarazioni inaspettate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

Antonella Elia ricoverata? A fare chiarezza sul suo stato di salute è stata la showgirl stessa spiegando ai fan allarmati il motivo dei giorni passati in clinica. Uscita dalla struttura ha salutato il pubblico tramite Instagram e ringraziato il dottore che ha intrapreso l’operazione. Sul suo account ha condiviso una foto al suo fianco ringraziandolo con una dolce dedica. Sotto la foto tantissimi i commenti di supporto per la showgirl.

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip 6 ha rivelato di essere stata ricoverata per via di un controllo a una cicatrice sull’addome. Fuori dalla clinica ad aspettare la Elia il suo fedele compagno, l’attore Pietro Delle Piane, che si è occupato di sostenerla in questo delicato momento aiutandola con i suoi innumerevoli borsoni.

Antonella, una volta rassicurati i fan dal suo account Instagram in merito al suo stato di salute, ha rilasciato una confessione inaspettata stupendo tutti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Miss Sorriso”. Guendalina Tavassi in canotta bianca è uno spettacolo imperdibile – FOTO

Antonella Elia: quella confessione inaspettata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “La migliore di tutti”, Irina Shayk, il costume non regge le curve, che fisico: bellezza oceanica – FOTO

Ricoverata per un controllo a una cicatrice sull’addome, Antonella Elia è uscita dalla clinica riabbracciando il suo Pietro e salutando i suoi fan sui social. Poi ha rilasciato dichiarazioni inaspettate.

“Comincio a pensare che l’anestesia sia stata solo un input per farti arrivare a delle cose belle”, le parole della showgirl piemontese. Quest’ultima di seguito avrebbe chiesto al compagno di sposarla in quanto desidera per sempre essere al suo fianco.

Molto affiatati, il loro amore si era incrinato tuttavia a seguito della partecipazione a “Temptation Island” vedendoli uscire dal format separatamente. Un allontanamento che aveva messo alla prova la loro relazione ricucita poi rinforzando ancora di più la sua solidità. Delle Piane l’aveva infatti riconquistata.

Alla dolce richiesta di unirsi in matrimonio, l’attore si è mostrato emozionato replicando con una tenere dichiarazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

“Se lo faremo saresti l’unica, quindi sarebbe forever and ever”, il commento di Pietro.