Antonella Elia, senza veli: solo schiuma. Poetica – FOTO

Antonella Elia in vasca da bagno si concede un momento di relax. Coperta solo da schiuma, le sue grazie escono allo scoperto.

Mai ferma Antonella Elia, la lingua pungente della televisione italiana pubblica alcune foto che la immortalano in compagnia di amici mentre si gode la bella stagione. Sdraiata a prendere il sole? No, la Elia si concede dei momenti di puro divertimento e allenamento. Tempo fa scriveva “L’avete capito che ferma non ci so stare, oggi addirittura pole dance in acqua😂🌊ma che divertimento!😍”.

Le foto bellissime da vedere, la vedono impegnata in una vera e propria pole dance in acqua. L’opinionista infatti con amici e amiche si trova in barca e ne approfitta per qualche acrobazia. Presente anche un cerchio con la quale gioca e crea momenti di puro spettacolo.

Antonella Elia, vasca da bagno senza veli: magnetica

