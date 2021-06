L’app rivoluzionaria per chi possiede animali domestici. Non potrete farne a meno

Un’app utilissima per agevolare i proprietari di animali domestici. Scopriamo iNetPet: i servizi che offre sono unici e variegati. Una volta scarictaa non potrete farne a meno

Ai giorni nostri esiste un’applicazione scaricabile dai nostri dispositivi digitali praticamente relativa a ogni cosa: per ascoltare musica, guardare video, fare nuovi incontri, comunicare, giocare, monitorare i nostri parametri vitali e anche per ricordarci di bere e tenere sotto controllo la dieta. Non poteva mancare all’appello anche un’app che possa aiutarci nella gestione e cura dei nostri amici a quattro zampe.

Nasce così iNetPet: gratuita e unica al mondo, il cui obiettivo principale è il benessere degli animali e la tranquillità dei padroni. In pochi click permette di immagazzinare tutte le informazioni essenziali relative al proprio animale domestico, facilitando l’identificazione in ogni istante. Agevola anche il contatto immediato con professionisti come veterinari, addestratori, toelettatore, residenze che accettano la presenza di cani e gatti e dog sitter, che possono inserire nell’app servizi offerti e prezziari.

Scopriamo nel dettaglio tutte le caretteristiche.

Un’app per la cura dei nostri animali: tutto su iNetPet

Come funzione iNetPet? É un’applicazione gratuita alla quale si può accedere facilmente. Sono messe a dispozione nove lingue diverse per gli utenti di tutto il mondo.

Dà la possibilità di racchiudere in un solo posto virtuale tutte le informazioni relative ai tuoi animali domestici; è inoltre consentito programmare le loro future visite dal veterinario e memorizzare nel cloud i dati dell’anamnesi completa.

Per usarla in maniera funzionale basterà effettuare la registrazione e compilare il profilo dell’animale. Bisognerà quindi inserire dati come nome, specie, data di nascita, colore, razza e sesso. I padroni potranno, inoltre, aggiungere altri dettagli fondamentali come, per esempio, i trattamenti ai quali è sottoposto, caricando i documenti in .pdf. Verrà poi generato automaticamente un codice QR, unico per ogni animale, che si può apporre su una medaglietta di metallo da inserire poi sul collare.

Oltre alle informazioni riguardo l’animale in questione, è consigliabile aggiungere anche quelli relativi a chi se ne prende cura, come indirizzo o numero di telefono; iNetPet è utilissima, se si pensa bene, anche in casi di smarrimento.