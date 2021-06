Barbara D’Urso svela quale sarà la scarpa cult dell’Estate 2021

Sapore vintage: per oggi abbiamo riservato un dolce ricordo degli Anni 70. Il mocassimo Gucci scala la vetta e diventa la scarpa iconica dell’Estate 2021: Barbara D’Urso lo ha già indossato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Ecco l’ultima tendenza multicolor dell’Estate 2021: un revival dal tono retrò, un ricordo racchiuso in una calzatura Gucci indossata da Barbara d’Urso.

La conduttrice televisiva ha recentemente mostrato al popolo di Instagram questo modello di mocassino decisamente eccentrico. D’altronde, che siano vistose o minimal chic, con suola normale o ricoperta da pietre per un effetto gioiello, la scarpa cult di questa stagione calda è il sandalo con plateau.

Pratico e comodo, nonostante i centimetri che permettano di slanciare la figura: sembra non avere alcun difetto! E per chiunque sostenga che il sandalo con plateau non sia una scarpa sexy ed elegante, probabilmente non si è ancora imbattuto nell’esemplare coloratissimo di Gucci.

La casa di moda italiana ha riproposto un modello iconico in una versione romantica e aggressiva allo stesso tempo: l‘open toe.

Il sandalo coloratissimo di Gucci è la scarpa clue dell’Estate 2021

Impossibile non aggiungerli alla lista dei desideri. Questi sandali con plateau firmati nientemeno che Gucci, presentano l’iconico logo GG.

Fanno parte della collezione GG Multicolor che vuole celebrare la storia della casa di moda dalla sua nascita al presente, analizzando e reinterpretando le varie evoluzioni temporali.

Lo stesso logo ha subito un cambio look nel tempo e oggi lo vediamo “riscritto” in una palette di colori vivaci: un tema molto vicino alla visione del Direttore Creativo Alessandro Michele.

Siamo davanti ad un chiaro riferimento alla moda Anni 70, quando i plateau rappresentavano la scarpa del momento. Oggi tornano ad essere tendenza, ma Gucci alleggerisce il loro aspetto riproponendoli a tema fantasia e modernizzando il tacco e la linea del sandalo con la fascia ampia che copre quasi completamente le dita e poi si apre in un open toe.

Ma come indossare questo modello di sandali? E’ semplicissimo: dal jeans con gamba larga al pantalone a vita alta, o con gonne lunghe. E’ un tipo di calzatura decisamente versatile e adatta ad outfit di natura molto diversa tra loro.

Con questo (ri)lancio, Gucci ha voluto lasciarci un messaggio ben preciso: è ora di abbandonare i 90s in favore dell’ispirazione retrò e gettarci a capofitto sul tacco chunky. Comfort, praticità, bellezza e slancio della figura: impossibile non riconoscere che questo modello sia una splendida soluzione per chiunque rinunci all’altezza per una questione di comodità.