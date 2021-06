Una visione celestiale quella in bikini della celebre influencer e figlia d’arte Jasmine Carrisi. E’ una “Beautiful baby”.

Con i suoi due scatti in bikini la bellissima influencer e figlia d’arte, Jasmine Carrisi, raggiunge una preziosa standing ovation. Due pose simili, di cui una più ammaliante dell’altra, prendono il sopravvento su Instagram a soli pochi minuti dalla sua pubblicazione. Stella emergente nel panorama musicale, dopo l’uscita del suo primo brano, dal titolo “Ego“, Jasmine dichiara apertamente, ma senza badare a spiegazioni, di voler godere al meglio di quest’estate 2021.

La ventenne dalla bionda chioma e gli occhi azzurri, nata sotto il segno indistinguibile dei Gelli conferma nuovamente il suo primato sul web, ammettendo questa volta però come suo protagonista un modello di beachwear che nulla è volto a nascondere. Ma che la suole piuttosto mostrare in tutto il suo essere, come definito anche dai suoi 96mila ammiratori, “Stupenda 💙🌿🦋“. Si presenta, già dal primo sguardo, come uno spettacolo davvero da non perdere.

Leggi anche —>>> Emma Marrone alle prese con la sua grande paura, il VIDEO della sua reazione

Jasmine Carrisi: “bellissima” nel bikini dalla visione paradisiaca

PER VEDERE JASMINE CARRISI BELLISSIMA IN BIKINI, VAI SU SUCCESSIVO.