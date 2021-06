“Quanta bellezza”, la compilation di Alessandra Amoroso stende i fan: pose spaziali – FOTO

La compilation di scatti pubblicata da Alessandra Amoroso ha steso i fan: pose da urlo per la cantante, che raccoglie il pieno di likes

I recenti mesi sono stati parecchio movimentati per Alessandra Amoroso, che sta scalando le classifiche musicali con gli ultimi singoli rilasciati. Il 7 e l’8 aprile sono infatti state distribuite le canzoni “Piuma” e “Sorriso Grande“, divenute ben presto di tendenza ed apprezzatissime dal consistente seguito della cantante.

Fin dai tempi di “Amici”, la Amoroso è uno dei volti più seguiti del panorama musicale italiano. Alessandra partecipò infatti al talent nell’edizione 2008-2009, aggiudicandosi la vittoria come membro della squadra dei “Blu”. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. I suoi followers, ben 3 milioni e mezzo, sono rimasti a bocca aperta di fronte all’ultima fotogallery: il look della Amoroso li ha stregati.

“Quanta bellezza”, la compilation di Alessandra Amoroso stende i fan – FOTO

Solamente pochi minuti fa, Alessandra Amoroso ha condiviso una compilation di scatti che ha letteralmente mozzato il fiato ai suoi fan. “Le mie amiche mi hanno detto di pubblicare queste foto. Fatto! Nell’ultima non so cosa stavo cercando…“, ha scritto la cantante nella didascalia, mostrando il proprio look favoloso agli utenti. Grazie al caschetto ed al trucco marcato, sui toni del marrone, la Amoroso ha esaltato le forme aggraziate del viso, apparendo ancora più bella e raggiante.

I pantaloni bianchi sono abbinati ad un tacco color giallo ocra e ad un maglione a strisce verdi ed arancioni. I toni sgargianti contribuiscono a risaltare l’abbronzatura e la carnagione olivastra. Seduta su delle scalette, la Amoroso assume tre pose strepitose per esaltare l’outfit, riuscendo a colpire nel segno. Gli utenti, estasiati dal suo fascino e dalla sua semplicità disarmante, l’hanno sommersa di complimenti.

Allo stato attuale, il post ha raggiunto quota 30mila likes. “Quanta bellezza“, “Le tue amiche hanno fatto bene, perché sono pazzesche“, “Ma cosa sei?“: questi i commenti dei fan, che stanno continuando ad inondare la compilation di complimenti e lusinghe.